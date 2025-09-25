Simonelli | Milano fuori dagli Europei sarebbe una figuraccia San Siro è inadeguato sul futuro…

Le parole di Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, sulla situazione dello stadio San Siro per Inter e Milan. Tutti i dettagli. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha acceso i riflettori sul nodo degli stadi italiani e in particolare su San Siro, alla luce degli Europei del 2032 che l’ Italia ospiterà insieme alla Turchia. In un’intervista concessa a La Repubblica, Simonelli ha parlato senza mezzi termini: «San Siro non è attrezzato per ospitare le partite dell’Europeo. Lo prova la bocciatura della UEFA per la finale di Champions 2027. Non può essere ristrutturato, non è stato possibile nemmeno quando il proprietario di uno dei due club era alla guida del governo». 🔗 Leggi su Internews24.com

