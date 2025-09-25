Simonelli | Milano fuori dagli Europei sarebbe una figuraccia San Siro è inadeguato sul futuro…

Internews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, sulla situazione dello stadio San Siro per Inter e Milan. Tutti i dettagli. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha acceso i riflettori sul nodo degli stadi italiani e in particolare su San Siro, alla luce degli Europei del 2032 che l’ Italia ospiterà insieme alla Turchia. In un’intervista concessa a La Repubblica, Simonelli ha parlato senza mezzi termini: «San Siro non è attrezzato per ospitare le partite dell’Europeo. Lo prova la bocciatura della UEFA per la finale di Champions 2027. Non può essere ristrutturato, non è stato possibile nemmeno quando il proprietario di uno dei due club era alla guida del governo». 🔗 Leggi su Internews24.com

simonelli milano fuori dagli europei sarebbe una figuraccia san siro 232 inadeguato sul futuro8230

© Internews24.com - Simonelli: «Milano fuori dagli Europei sarebbe una figuraccia. San Siro è inadeguato, sul futuro…»

In questa notizia si parla di: simonelli - milano

Stadio Milano, San Siro a rischio per Euro 2032: Simonelli lancia l’allarme

Simonelli, allarme rosso: «Milano fuori dagli Europei!». Il presidente della Lega Serie A senza freni: “Senza stadio, niente Euro 2032!”. E svela tutta la verità su Milan-Como che si dovrebbe giocare in Australia

Stadio Milano, Simonelli: "Ad oggi San Siro non ospiterà gli Europei"

simonelli milano fuori europeiSimonelli: “Milano senza stadio rischia di perdere gli Europei” - Le dichiarazioni a "la Repubblica" del presidente della Lega Serie A in merito alla questione legata allo stadio di Milano ... Lo riporta gianlucadimarzio.com

Stadio Inter e Milan, Gravina e Simonelli si espongono: "Milano rischia di perdere gli Europei". Il consiglio verso il sì in extremis - Lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro sta per vivere i giorni più importanti di sempre della sua storia. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Simonelli Milano Fuori Europei