Simonelli | Abodi aveva promesso un commissario stadi per febbraio | non capisco cosa si stia aspettando

Repubblica ha intervistato oggi Ezio Simonelli, presidente della Lega serie A, sul tema San Siro. Il presidente ha detto «è uno stadio inadeguato», che è quanto emerge da un dettagliatissimo studio della Federcalcio e dell’ Uefa sugli impianti italiani. Il problema ovviamente riguarda gli Europei del 2032, «Lasciare la città più altospendente d’Italia senza gli Europei sarebbe una figuraccia incalcolabile». Ma San Siro è un capitolo complesso che non si riesce a sbagliare. C’era la speranza che entro il 30 settembre si prendesse questa decisione e procedesse verso un nuovo stadio, ma appare chiaro che non ci si è riusciti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

