Simone Corsini che impresa È secondo al ’Tor des Géants’

Simone Corsini (foto), l’ultramaratoneta di Toano ne ha fatta. un’altra delle sue, andando a chiudere al secondo posto il Tor des Géants, una delle gare di trail più faticose del mondo, col crono di 71 ore, 48’ 55’’. Sono numeri pazzeschi, perché in questo tempo ha corso o camminato per tre giorni e tre notti ben 330 chilometri, patendo pure qualche problema fisico e sbagliando anche strada. Il dislivello di questa gara alpina è di 24.000 metri, quasi tre volte l’Everest e si commenta da sé. Dalla montagna al fiume e da un grande interprete senior a tanti giovani promettenti interpreti dell’ atletica leggera reggiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

