Simone Corsini che impresa È secondo al ’Tor des Géants’

Ilrestodelcarlino.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simone Corsini (foto), l’ultramaratoneta di Toano ne ha fatta. un’altra delle sue, andando a chiudere al secondo posto il Tor desants, una delle gare di trail più faticose del mondo, col crono di 71 ore, 48’ 55’’. Sono numeri pazzeschi, perché in questo tempo ha corso o camminato per tre giorni e tre notti ben 330 chilometri, patendo pure qualche problema fisico e sbagliando anche strada. Il dislivello di questa gara alpina è di 24.000 metri, quasi tre volte l’Everest e si commenta da sé. Dalla montagna al fiume e da un grande interprete senior a tanti giovani promettenti interpreti dell’ atletica leggera reggiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

simone corsini che impresa 200 secondo al 8217tor des g233ants8217

© Ilrestodelcarlino.it - Simone Corsini, che impresa. È secondo al ’Tor des Géants’

In questa notizia si parla di: simone - corsini

simone corsini impresa 200Simone Corsini sul podio del Tor des Géants - Un’impresa da ricordare quella firmata da Simone Corsini, atleta originario di Toano, che ha conquistato il secondo posto al Tor des Géants, una delle ... Segnala redacon.it

Simone, che impresa: ha domato i giganti - Un reggiano ha chiuso al 2° posto la mitica Tor des Géants: "Ho dormito 30 minuti in 3 giorni, a un certo punto parlavo con i sassi" Il Tor des Géants è "un giro" in montagna pazzesco: 350 i ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Simone Corsini Impresa 200