Simona Ventura parla dello stalking subito e della conduzione del GF, cosa ha detto la conduttrice . Nei giorni scorsi Giovanni Terzi sui social ha condiviso con i suoi fan ciò che è successo a lui e alla moglie, Simona Ventura. Da anni uno stalker li perseguita, ora però hanno trovato il coraggio di denunciarlo. Simona Ventura (Foto Ig @simonaventura) Anche la conduttrice ha rotto il silenzio sulla spiacevole vicenda, in un’intervista concessa a Il Corriere della sera ha detto: “Spesso quando si subiscono minacce o stalking la paura prende il sopravvento. Si ha timore di peggiorare la situazione, ci si sente soli e senza via d’uscita”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Simona Ventura sul suo stalker svela: “La paura prende il sopravvento”, poi parla del GF