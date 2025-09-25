Simona Ventura e l’incubo dello stalker | ‘Abbiamo denunciato temevo per i nostri figli’
La decisione di denunciare. "Ho avuto paura per i miei figli e per la mia famiglia". Con queste parole Simona Ventura ha spiegato pubblicamente la scelta di denunciare lo stalker che da mesi la perseguitava insieme al marito Giovanni Terzi. La conduttrice televisiva, ospite di Gianluigi Nuzzi nella trasmissione Dentro la Notizia su Canale 5, ha raccontato i momenti di tensione e la consapevolezza che quella situazione non poteva più essere ignorata. Ventura ha rivelato di aver inizialmente provato a minimizzare gli attacchi: «Sui social mi sento fortunata, la maggior parte delle persone mi sostiene con affetto e raramente ho ricevuto insulti o minacce.
