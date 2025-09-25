Simona Ventura e Giovanni Terzi sotto minaccia | denunciato lo stalker dopo tre anni di terrore

Simona Ventura e Giovanni Terzi Dopo tre anni di minacce di morte e insulti agghiaccianti, Giovanni Terzi, giornalista e marito della conduttrice Simona Ventura, ha deciso di denunciare lo stalker che tormentava la coppia. L'annuncio è arrivato via social, dove Terzi ha condiviso la sua determinazione: "Adesso basta, che la Giustizia faccia il suo corso". La Polizia Postale è già al lavoro per identificare l'autore dei messaggi, che avrebbe inviato centinaia di vocali e testi privati, culminando in un'escalation di violenza verbale. Un incubo lungo tre anni. Le minacce, iniziate nel 2022, si sono protratte per anni, colpendo in particolare Simona Ventura, ma coinvolgendo anche il marito.

