Simona travolta e uccisa da un’auto | ipotesi femminicidio chi era l’uomo che l’ha investita
Un incidente stradale che ora rischia di assumere i contorni di un femminicidio. È il giallo che circonda la morte di Simona Bartoletto, 34 anni, travolta e uccisa da una Smart martedì sera 23 settembre a Fiumicino, nella località di Isola Sacra, mentre camminava lungo via Redipuglia con il figlio di otto anni, rimasto illeso. Alla guida della vettura c’era un 30enne, che secondo quanto emerso aveva una relazione con la vittima. Poco prima dell’impatto, riferiscono alcuni testimoni, i due avrebbero avuto una discussione accesa. Un dettaglio che ha spinto la Procura di Civitavecchia, titolare delle indagini, a non escludere l’ipotesi di un gesto volontario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: simona - travolta
Italia, tragedia in strada: Simona travolta e uccisa davanti al figlio
Simona Bortoletto travolta mentre teneva per mano il figlio di 8 anni
Commina col figlio ma viene travolta da un’auto: niente da fare per Simona. Aveva 35 anni. La tragedia l’altra sera a Fiumicino
Simona Bortoletto travolta e uccisa davanti al figlio: l’investitore era amico della vittima - X Vai su X
Una donna di 34 anni ha perso la vita nella tarda serata di martedì a Fiumicino (Roma), dopo essere stata travolta da un'auto mentre attraversa una strada insieme al figlio di 8 anni, rimasto illeso. La vittima, Simona Bortoletto, è morta sul colpo dopo essere sta - facebook.com Vai su Facebook
Simona Bortoletto, spunta l'ipotesi femminicidio: «Aveva una relazione con l'uomo che l'ha investita, la lite prima dello schianto» - Giallo sull'incidente stradale mortale, avvenuto martedì sera 23 settembre 2025 dopo le 20, nel comune di Fiumicino in località Isola Sacra, dove è morta sul colpo, ... Lo riporta leggo.it
Simona Bortoletto travolta e uccisa da un'auto mentre cammina con il figlio di 8 anni - L'incidente è avvenuto a Isola Sacra, nel comune di Fiumicino ... Da today.it