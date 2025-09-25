Un incidente stradale che ora rischia di assumere i contorni di un femminicidio. È il giallo che circonda la morte di Simona Bartoletto, 34 anni, travolta e uccisa da una Smart martedì sera 23 settembre a Fiumicino, nella località di Isola Sacra, mentre camminava lungo via Redipuglia con il figlio di otto anni, rimasto illeso. Alla guida della vettura c’era un 30enne, che secondo quanto emerso aveva una relazione con la vittima. Poco prima dell’impatto, riferiscono alcuni testimoni, i due avrebbero avuto una discussione accesa. Un dettaglio che ha spinto la Procura di Civitavecchia, titolare delle indagini, a non escludere l’ipotesi di un gesto volontario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Simona travolta e uccisa da un’auto: ipotesi femminicidio, chi era l’uomo che l’ha investita