Simona Bortoletto travolta e uccisa sulle strisce a Fiumicino | ipotesi femminicidio

L ‘incidente stradale avvenuto martedì sera, intorno alle 22 a Fiumicino potrebbe essere un investimento volontario. Quello di Simona Bortoletto potrebbe essere stato un femminicidio. La 34enne stava camminando con il suo bambino di otto anni per mano lungo via Redipuglia, in località Isola Sacra, per ritornare a casa quando è stata investita da una Smart, mentre attraversava la strada. La donna è stata trascinata per diversi metri ed è morta. Il piccolo è rimasto fortunatamente illeso. Secondo le indagini vittima e investitore si conoscevano e avevano una relazione. Alcuni testimoni hanno riferito che poco prima dell’investimento la coppia aveva avuto una discussione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

