Simona Bortoletto travolta e uccisa sulle strisce a Fiumicino | ipotesi femminicidio
L ‘incidente stradale avvenuto martedì sera, intorno alle 22 a Fiumicino potrebbe essere un investimento volontario. Quello di Simona Bortoletto potrebbe essere stato un femminicidio. La 34enne stava camminando con il suo bambino di otto anni per mano lungo via Redipuglia, in località Isola Sacra, per ritornare a casa quando è stata investita da una Smart, mentre attraversava la strada. La donna è stata trascinata per diversi metri ed è morta. Il piccolo è rimasto fortunatamente illeso. Secondo le indagini vittima e investitore si conoscevano e avevano una relazione. Alcuni testimoni hanno riferito che poco prima dell’investimento la coppia aveva avuto una discussione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: simona - bortoletto
Simona Bortoletto uccisa da un automobilista mentre camminava con il figlio di 8 anni
Simona Bortoletto, mamma investita e uccisa da una Smart mentre teneva per mano il figlio di 8 anni. Illeso il bambino
Simona Bortoletto travolta mentre teneva per mano il figlio di 8 anni
Simona Bortoletto travolta e uccisa davanti al figlio: l’investitore era amico della vittima - X Vai su X
Una donna di 34 anni ha perso la vita nella tarda serata di martedì a Fiumicino (Roma), dopo essere stata travolta da un'auto mentre attraversa una strada insieme al figlio di 8 anni, rimasto illeso. La vittima, Simona Bortoletto, è morta sul colpo dopo essere sta - facebook.com Vai su Facebook
Simona Bortoletto, spunta l'ipotesi femminicidio: «Aveva una relazione con l'uomo che l'ha investita, la lite prima dello schianto» - Giallo sull'incidente stradale mortale, avvenuto martedì sera 23 settembre 2025 dopo le 20, nel comune di Fiumicino in località Isola Sacra, dove è morta sul colpo, ... leggo.it scrive
Travolta e uccisa da un'auto a Fiumicino: giovane donna muore davanti al figlio - Travolta e uccisa da un'auto a Fiumicino: giovane donna muore davanti al figlio. Come scrive notizie.it