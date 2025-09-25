Simona Bortoletto investita e uccisa mentre era con il figlio ipotesi femminicidio | Aveva una relazione con chi l’ha investita Prima la lite poi il finto soccorso
Il giovane che ha investito e ucciso con la sua Smart la 34enne Simona Bartoletto non passava lì per caso. Il 30enne conosceva molto bene la vittima, travolta nei pressi di Fiumicino mentre passeggiava mano nella mano con il figlio di 8 anni. Anzi i due erano da qualche tempo legati sentimentalmente. Quello che a prima vista era sembrato un tragico incidente, nello spazio di due giorni si è trasformato in un vero e proprio giallo. Il sospetto ora è che si possa trattare non di omicidio stradale bensì di femminicidio. La lite a casa dell’uomo, poi l’impatto letale a bordo strada. Secondo alcuni testimoni, Simona Bartoletto e l’uomo avevano litigato nell’abitazione di lui poco prima delle 20 di martedì 23 settembre. 🔗 Leggi su Open.online
Simona Bortoletto era stata a cena con l'uomo che l'ha investita: «Forse voleva salutarmi e io l'ho uccisa». La pista del femminicidio - Si infittisce il caso dell'incidente stradale a Fiumicino, alle porte di Roma, in cui è morta Simona Bortoletto, investita da un'auto mentre camminava con il figlio di 8 ...
