Simona Bortoletto investita a Fiumicino dall’uomo con cui aveva cenato | ‘Forse voleva salutarmi’

Una morte che lascia troppe domande. La sera di martedì 23 settembre, a Fiumicino, la vita di Simona Bortoletto si è spezzata in pochi istanti. Trentiquattro anni, madre di un bambino di otto che era con lei al momento della tragedia e fortunatamente illeso, la donna è stata travolta da una Smart in via Redipuglia, nel quartiere di Isola Sacra. Alla guida c’era un trentenne che Simona conosceva bene, un amico di lunga data, con cui quella stessa sera aveva cenato. Una circostanza che rende l’incidente ancora più difficile da comprendere e che oggi alimenta dubbi e sospetti. La ricostruzione della serata: ‘Simona era come una sorella’. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

