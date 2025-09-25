Simeone pazzo di Julian Alvarez | È il giocatore più forte che abbiamo

Madrid, 25 settembre 2025 – L'Atletico Madrid è in ripresa. Nella sfida di ieri contro il Rayo Vallecano è arrivata la seconda vittoria nelle ultime tre gare e i colchoneros hanno raggiunto il Betis e l'Elche a quota 9 punti in classifica. Dopo un inizio di stagione complicato, quindi, Simeone sta lentamente trovando la quadra ed è pronto a scalare la classifica. La strada, però, è ancora lunga e per il mister ci sarà ancora tanto lavoro da fare, con la gara di ieri che è stata tutt'altro che una passeggiata. La sfida del Metropolitano ha visto l'Atletico Madrid vincere 3-2 grazie soprattutto a un Julian Alvarez formidabile, autore di una tripletta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

