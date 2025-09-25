Silvano Martina, storico agente di Buffon, ha parlato così di Michele Di Gregorio, attuale portiere titolare della Juventus. Arriva l’analisi lucida e senza filtri di Silvano Martina, storico agente di Gigi Buffon, sul portiere della Juventus, Michele Di Gregorio. Intervistato da Calciomercato.it, l’esperto procuratore ha promosso il giocatore, ma ha bocciato senza appello la strategia di mercato che lo ha portato a Torino. “Un ottimo portiere, ma l’operazione è stata sciagurata”. Il giudizio di Martina è duplice. Da un lato, la critica durissima all’operazione. « L’operazione Di Gregorio è stata sciagurata all’epoca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Silvano Martina (storico agente Buffon) svela: «Di Gregorio ottimo portiere ma non è un campione. Non va crocifisso! Prendere lui al posto di Szczesny è stato…»