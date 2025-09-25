Siglato il gemellaggio fra le città di Parma e Chuncheon in Corea del Sud

Il Sindaco di Parma Michele Guerra e Yook Dong Han, Sindaco di Chuncheon in Corea del Sud, oggi, nella Sala del Consiglio Comunale hanno siglato il patto di gemellaggio fra le due città. Alla cerimonia sono intervenuti l’Ambasciatrice Italiana a Seoul Emilia Gatto con un videomessaggio, il Vice. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

