Siglato il gemellaggio fra le città di Parma e Chuncheon in Corea del Sud
Il Sindaco di Parma Michele Guerra e Yook Dong Han, Sindaco di Chuncheon in Corea del Sud, oggi, nella Sala del Consiglio Comunale hanno siglato il patto di gemellaggio fra le due città. Alla cerimonia sono intervenuti l’Ambasciatrice Italiana a Seoul Emilia Gatto con un videomessaggio, il Vice. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: siglato - gemellaggio
Carmignano si tinge di "verdeoro": siglato il gemellaggio
Siglato il gemellaggio tra La Spezia e Nanchino, antica capitale della Cina che oggi sta vivendo una fase di grande sviluppo. Vai su Facebook