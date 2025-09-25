Sicurezza arma in più per i carabinieri del comando provinciale di Terni | arrivano sette marescialli

Ternitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette nuovi marescialli, provenienti dalla scuola marescialli e brigadieri di Firenze, sono stati assegnati alla provincia di Terni e hanno preso servizio presso le stazioni dell’Arma di Terni, Collescipoli, Papigno, Orvieto, Fabro, Narni e Narni scalo, dove resteranno per quasi tre mesi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

