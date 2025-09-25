Siccità | nei serbatoi foggiani restano poco più di 56 milioni di metri cubi d’acqua Coldiretti Puglia

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: In Puglia solo un autunno piovoso potrà salvare dalla desertificazione i territori della Capitanata, che stanno soffrendo per via della siccità estrema e che già ora sono costretti a sacrificare le proprie colture, con i trapianti degli ortaggi autunno – vernini che stanno saltando, con una perdita stimata del 30% della PLV. A denunciarlo è Coldiretti Puglia in attesa delle piogge previste nei prossimi giorni, sulla base delle rilevazioni dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche, che segnala come anche le piogge agostane siano state scarse su quei territori, dove nei serbatoi foggiani restano poco più di 56 milioni di metri cubi d’acqua. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

