Si stappa il Festival | al via oggi l’edizione 2025 del Trentodoc
Oggi, giovedì 25 settembre, alle 18 il Chiostro degli Agostiniani di Trento ospiterà la cerimonia inaugurale del Trentodoc Festival, la manifestazione che fino a domenica 28 trasformerà la città e i territori di produzione in un grande palcoscenico diffuso dedicato alle bollicine di montagna.Il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: stappa - festival
Gli eventi OFF di #TCBF25 sono pronti a colorare la città! Dal live painting all’aperitivo solidale, fino a incontri e mercatini: il festival si vive anche fuori programma. Ecco tutti gli appuntamenti: Lunedì 22 settembre Stappa la prima: live painting by Simon Pa - facebook.com Vai su Facebook
Nettuno Wine Festival, al via l'ottava edizione - Al via l'ottava edizione del Nettuno Wine Festival, appuntamento in programma per domenica 31 agosto, dalle ore 18 alle ore 23 nel centro storico e nelle vie principali della località della provincia ... Riporta ansa.it