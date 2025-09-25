Si stappa il Festival | al via oggi l’edizione 2025 del Trentodoc

Trentotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, giovedì 25 settembre, alle 18 il Chiostro degli Agostiniani di Trento ospiterà la cerimonia inaugurale del Trentodoc Festival, la manifestazione che fino a domenica 28 trasformerà la città e i territori di produzione in un grande palcoscenico diffuso dedicato alle bollicine di montagna.Il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

