Si scontra con l'auto di una famiglia muore bimba di sei mesi | automobilista 23enne patteggia una pena di due anni

Ha patteggiato a due anni con pena sospesa il ragazzo 23enne che nel febbraio 2024 a Strozza (Bergamo) causò l'incidente nel quale rimase coinvolta una bimba di poche settimane, che morì sei mesi dopo. Per il giovane è stato disposto anche il ritiro della patente per 18 mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

