Si schianta contro un palo per un malore improvviso salvato da un infermiere e dai carabinieri
L'auto che perde il controllo e lo schianto contro un palo. Un malore improvviso ha sorpreso un uomo mentre era alla guida della sua auto, nella mattinata di mercoledì, a Solaro (Milano).Il conducente, un pensionato 79enne, mentre percorreva la Milano-Saronno, è finito fuori strada, terminando la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
