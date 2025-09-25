Si schianta contro un palo per un malore improvviso salvato da un infermiere e dai carabinieri

L'auto che perde il controllo e lo schianto contro un palo. Un malore improvviso ha sorpreso un uomo mentre era alla guida della sua auto, nella mattinata di mercoledì, a Solaro (Milano).Il conducente, un pensionato 79enne, mentre percorreva la Milano-Saronno, è finito fuori strada, terminando la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

