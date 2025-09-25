Si rischia la guerra per le idiozie dei progressisti
Elly Schlein dice che l’Italia ha tradito la sua storia diplomatica, non so a cosa si riferisca la segretaria del Pd, ma so che la strategia di Meloni per il Mediterraneo, l’Africa e il Medio Oriente è perfettamente dentro la tradizione. A Schlein devono avere raccontato una versione terzomondista e naturalmente antiamericana della nostra politica estera che non è mai esistita. La Democrazia Cristiana, perfino quando coltivò il progetto del compromesso storico con il Partito Comunista, parlava regolarmente con la Casa Bianca (che lo osteggiava in ogni modo); l’Eni di Enrico Mattei fu l’alfiere della nostra politica estera in Africa e in Medio Oriente, esattamente come nel presente e non dovrebbe essere sfuggito a Schlein un grande progetto del governo chiamato Piano Mattei. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: rischia - guerra
