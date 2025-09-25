Si presenta in ospedale per una visita e gliela fissano tra 6 mesi
Sei mesi per una visita nefrologica preventiva. È quanto si è visto recapitare un cittadino matesino che, recatosi all’ospedale di Piedimonte Matese per un controllo renale, ha ottenuto come data disponibile il 23 marzo 2026. Un’attesa definita “inaccettabile” dagli utenti del territorio, che. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Si presenta in ospedale il 1 ottobre, ma è in anticipo di 2 anni: la visita è programmata per il 2026. «Era il primo posto disponibile» - Si presenta in ospedale il primo ottobre, per una visita dermatologica prenotata a luglio. Riporta leggo.it
Si presenta in ospedale il 1 ottobre, ma è in anticipo di due anni: la visita è programmata per il 2026 - L'episodio, riportato dal Corriere della Sera, sottolinea uno dei problemi cronici del sistema sanitario italiano: i tempi d'attesa eccessivamente lunghi per le visite specialistiche. Lo riporta ilmattino.it