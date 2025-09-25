Si lancia con il parapendio ma finisce su un cipresso
Momenti di preoccupazione nel pomeriggio di giovedì 25 settembre a Malcesine sulla strada statale 249, dove un uomo, dopo essersi lanciato con un parapendio, è rimasto incastrato su un cipresso, a diversi metri da terra.La chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata attorno alle 15:30. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
