Si gettano in Arno per salvare un anziano caduto durante una battuta di caccia.

REGGELLO – Nottata di ricerche per un uomo di 85 anni uscito per una battuta di caccia e non rientrato a casa. L’uomo era uscito per una battuta di caccia in località Casenuove a Reggello e non aveva fatto rientro a casa. Attivato il piano prefettizio di ricerca, inviando sul posto la squadra di terra e i nuclei specializzati, come i cinofili, i droni e il nucleo sommozzatori, per la presenza di specchi d’acqua e il fiume Arno. Richiesto anche personale del volontariato. Una squadra mista composta da due vigili del fuoco e due volontari, hanno iniziato la ricerca nella zona dove era stata ritrovata l’autovettura e ad un certo punto, hanno udito il cane abbaiare, così hanno seguito la direzione del cane rinvenendo il fucile e subito nelle vicinanze l’uomo che era caduto in Arno rimasto fuori con la testa mentre si reggeva ad alcuni arbusti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
