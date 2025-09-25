Si finge agente sotto copertura e incastra una coppia innocente di Santa Sofia i dettagli dell' assurda truffa
Due italiani indagati a Roma per estorsione: minacciavano una coppia di Santa Sofia fingendosi agenti. Sequestrate armi e falso tesserino. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: finge - agente
Affissioni pubblicitarie abusive . Agente si finge acquirente d’auto. Sequestrati centinaia di volantini
Catania, finge di essere un agente immobiliare e tenta di vendere un terreno non suo
Finge di essere un agente per truffare un’anziana: arrestato 53enne a Catania
Si finge carabiniere per svuotargli il conto. Ma la vittima è un vero luogotenente dei carabinieri: truffatore smascherato - facebook.com Vai su Facebook
Si finge zoppo e chiede denaro, ma alla vita degli agenti corre a gambe levate: rumeno denunciato - X Vai su X
"Posso fare sesso con la tua bambina?": medico incastrato - Un medico del Michigan (Stati Uniti), tale William Murdoch, è finito in manette a seguito di un'operazione sotto copertura condotta dagli agenti della polizia di Stato. Segnala ilgiornale.it
Agenti sotto copertura nelle carceri: il governo prepara un nuovo servizio segreto penitenziario - Potrebbe essere alle porte la creazione di un servizio segreto penitenziario, con agenti sotto copertura e identità fittizie all’interno delle carceri. Da fanpage.it