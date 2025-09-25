Si finge agente sotto copertura e incastra una coppia innocente di Santa Sofia i dettagli dell' assurda truffa

Due italiani indagati a Roma per estorsione: minacciavano una coppia di Santa Sofia fingendosi agenti. Sequestrate armi e falso tesserino. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

si finge agente sotto copertura e incastra una coppia innocente di santa sofia i dettagli dell assurda truffa

Si finge agente sotto copertura e incastra una coppia innocente di Santa Sofia, i dettagli dell'assurda truffa

