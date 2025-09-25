Si è insediato il nuovo consiglio dell' Ordine degli Agronomi e Forestali Silvia Martinico nuova presidente

Palermotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seduta di ieri (24 settembre 2025) si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Palermo per il quadriennio 2025-2029. La nuova presidente è Silvia Martinico, mentre la carica di vicepresidente è andata a Paolo Lo Bue. Salvatore Fiore e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

