Si chiudono le Olimpiadi di informatica a Udine | tre studenti locali a medaglia

Udinetoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono concluse oggi con la premiazione dei vincitori le Olimpiadi italiane di informatica: a ospitarle per l'edizione di quest'anno è stato l'istituto Malignani di Udine, presso il quale si sono recati gli studenti selezionati e una delegazione dai paesi balcanici per l'informatica. Ad. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chiudono - olimpiadi

Prime Olimpiadi di Informatica a Udine: il Friuli Venezia Giulia brilla grazie a Diego, Yuri e Miriam - Prime Olimpiadi Italiane di Informatica a Udine: il FVG conquista un oro e due argenti con tre studenti delle scuole superiori. Segnala nordest24.it

chiudono olimpiadi informatica udineUdine capitale europea dell’Informatica - 10, Udine ospiterà le Olimpiadi Italiane e Balcaniche di Informatica, in concomitanza con il 61° Congresso Nazionale AICA ... Scrive bitmat.it

Cerca Video su questo argomento: Chiudono Olimpiadi Informatica Udine