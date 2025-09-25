Si chiudono le celebrazioni al monastero
E’ stata una solenne festa, un incontro, un compleanno senza torta, né candeline dei primi 950 anni della vita monastica delle monache di clausura benedettine-vallombrosane di San Girolamo. Una grande festa per la comunità nel monastero di San Gimignano, iniziata il 12 gennaio nel giorno del Battesimo del Signore con la celebrazione dell’Arcivescovo il Cardinale Augusto Paolo Lojudice. E chiude le porte degli eventi nella "clausura" benedettina domani venerdì e domenica. Domani alle 21 dentro fra la navata della chiesa templare di Sant’Jacopo al Tempio a porta San Jacopo del secolare e silenzioso camminamento delle monache per passare dal monastero al matroneo della loro chiesa templare il concerto della "Sixtin Cantores". 🔗 Leggi su Lanazione.it
