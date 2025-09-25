Si cerca Nicola Salinetti scomparso da Garbagnate Milanese | non si hanno più notizie del 39enne da domenica scorsa
Il 39enne Nicola Salinetti risulta scomparso da domenica scorsa da Garbagnate Milanese (Milano). Non ha con sé il cellulare e potrebbe trovarsi in difficoltà. Ha i capelli castani mossi e gli occhi azzurri. Al momento della scomparsa indossava una maglia e un paio di bermuda scuri. Di solito porta anche bracciali, anelli e orecchini tondi. Ha diversi tatuaggi sulle gambe tra cui un calabrone, una donna e un disegno tribale attorno alla caviglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
