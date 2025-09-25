Si avvicina l’ora di Clown&Clown La parata musicale accende la festa

Spettacoli di clownerie, circo contemporaneo e teatro di strada, eventi di piazza, concerti, workshop, conferenze e iniziative per le scuole. Tutto questo è " Clown&Clown ", il festival che da 21 anni trasforma per una settimana il piccolo borgo di Monte San Giusto nella "Città del sorriso". Un totale di sessanta spettacoli con oltre trenta artisti coinvolti, tra i quali Mister David and The Family Dem, la compagnia italo-argentina Teatro nelle Foglie, l’argentino Tomate e gli svizzeri Panorama Kino Theatre. Tra gli ospiti speciali Angelo Pisani, del famoso duo comico Pali e Dispari, e Silke Pan, acrobata tedesca che ha reinventato la propria carriera dopo un grave incidente che le ha provocato una lesione spinale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

