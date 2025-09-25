Si accascia e muore in strada a Battipaglia | inutili i soccorsi

Salernotoday.it | 25 set 2025

Dramma in strada, a Battipaglia, in via Vittorio Emanuele II. Un uomo di 75 anni ha accusato un malore fatale, spirando sotto gli occhi dei presenti. Sul posto, i sanitari del Vopi con auto medica e ambulanza, ma, purtroppo, è stato solo possibile constatare il decesso dell'anziano, per cause. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

