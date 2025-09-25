Shewarge Alene è morta a 30 anni dopo un malore in allenamento 4 mesi fa l'ultimo trionfo

25 set 2025

Shewarge Alene è morta a 30 anni dopo un malore in allenamento: vincitrice a Stoccolma nel 2025 e con 12 successi in carriera, la maratoneta lascia sotto shock il mondo dell’atletica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: shewarge - alene

