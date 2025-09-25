Sherlock Holmes - Il Musical con Neri Marcorè in scena a Bari

Un’avventura teatrale ricca di tensione, ambientata nella Londra misteriosa e pericolosa della fine del XIX secolo. È quella di uno dei personaggi letterari più famosi, generati dalla penna felice di Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes si trasforma in un musical entusiasmante, ricco di colpi di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

