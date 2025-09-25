Sguardo già al 2026 Roma Milano e Bologna La sfida delle metropoli
Urne a ciclo continuo per gli italiani anche dopo le prossime regionali, che già avranno visto al voto 15 milioni di italiani. Nella primavera del 2026 sarà la volta dei Comuni che, per la deroga dovuta al Covid, sono andati alle urne nell’autunno 2021. Tra gli altri Roma, Milano, Bologna, Torino e Trieste. Nel 2027 la campagna elettorale continua ci porterà alle elezioni politiche probabilmente in primavera con un possibile election day con le grandi città chiamate alle urne come, Padova, Verona, Parma, Piacenza, Palermo e Messina. E si voterà anche per il rinnovo del governo in Sicilia. Già, la Sicilia, da tempo al centro di un duello a fil di spada tra due alti rappresentanti di Forza Italia, l’attuale governatore, Renato Schifani, e Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e fedelissimo di Berlusconi, che vorrebbe tornare nell’agone politico come possibile candidato alla presidenza del parlamentino isolano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
