Sgombero ex motel Agip a Secondigliano le mamme occupano il Duomo di Napoli

25 set 2025

Dalle prime ore di oggi una ventina di donne sta manifestando al Duomo di Napoli. Rappresentano le famiglie che occupano da anni l'edificio dell'ex Motel Agip a Secondigliano, struttura che - come stabilito dal Comune di Napoli, del quale ne è proprietario - dovrebbe essere sgomberato il prossimo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: sgombero - motel

