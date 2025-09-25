"Lo diciamo con forza: qui siamo e qui rimaniamo". All’insegna di questo slogan è iniziata la mobilitazione del centro sociale Fornace di Rho contro lo sgombero. Martedì sera gli attivisti che dal 2018 occupano un ex deposito Eni di via Risorgimento, nella frazione Mazzo di Rho, si sono dati appuntamento per un’assemblea pubblica. Ad un mese dallo sgombero del Leoncavallo di Milano ora anche il centro sociale rhodense nato nel marzo 2005 con la prima storica occupazione in via San Martino di un ex sacchettificio, potrebbe fare la stessa fine. "Abbiamo appreso Eni, proprietaria dell’area attuale sede del centro sociale, ha richiesto lo sgombero di Fornace presentando istanza di sequestro preventivo dell’immobile, ma i militanti non ci stanno e nel corso dell’assemblea hanno ribadito che difenderanno lo spazio fisico e ricordato cosa rappresenta per la città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sgombero del “Fornace“, i militanti: "Non ce ne andiamo"