Sgomberata l' area cani occupata abusivamente dai disperati a Torino Barriera di Milano chiusi i buchi nelle reti e demolite le baracche

A partire dall'alba di oggi, giovedì 25 settembre 2025, è scattato lo sgombero della zona dell'area cani del parco della piscina Sempione, all'incrocio tra l'omonima via e via Cigna a Torino, che da tempo era diventato ricettacolo di criminali, disperati e tossicodipendenti. La zona era stata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: sgomberata - area

Trieste, sgomberata l’area del porto. Ai migranti sottratte anche le coperte

Brugherio, stop alle occupazioni abusive: sgomberata l’area di viale Lombardia

Il rave party abusivo di Ribera: sgomberata la spiaggia, 200 giovani lasciano l'area

“Dopo lo sgombero del centro sociale Leoncavallo a Milano, è ora di voltare pagina e ripristinare la legalità anche a Rho. L’area occupata abusivamente in via Risorgimento, nota come ‘La Fornace’, deve essere sgomberata senza indugio e restituita alla colle - facebook.com Vai su Facebook

Il rave party abusivo di Ribera: sgomberata la spiaggia, 200 giovani lasciano l'area https://ift.tt/TNgOfRJ - X Vai su X

Sgomberata la casa ‘occupata’. Allacci abusivi e spaccio di droga. Il blitz dopo l’ordinanza del sindaco - Lucca, 2 agosto 2025 – Blitz della polizia in un immobile di via Trenta: sgomberati tredici ragazzi extracomunitari che vivevano ammassati lì abusivamente. Lo riporta lanazione.it

Sgomberata la palazzina occupata in via Fra’ Paolo Sarpi tra scabbia, rifiuti, escrementi e bottiglie piene di urina. Denunciate 7 persone - Rifiuti, escrementi e persino bottiglie piene di urina negli interni dell'edificio abbandonato utilizzato come una discarica e luogo di bivacco. ilgazzettino.it scrive