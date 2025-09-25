Tensione tra Vittorio Sgarbi e sua figlia Evelina, dopo che quest’ultima ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il critico d’arte, recentemente colpito da una grave forma di depressione che lo ha costretto a un lungo periodo di degenza in ospedale. La richiesta di Evelina Sgarbi. Secondo quanto riportato dall’avvocato di Evelina, Lorenzo Iacobbi, la decisione della figlia ha un unico scopo: “L’azione promossa da Evelina Sgarbi ha come unico ed esclusivo obiettivo quello di tutelare la salute ed il patrimonio del proprio genitore attraverso l’operato di un amministratore di sostegno esterno nominato dal tribunale; la grave e già nota sindrome depressiva che da tempo affligge il prof. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sgarbi, la figlia Evelina chiede l'amministratore di sostegno