Sgarbi la figlia Evelina chiede l’amministratore di sostegno

Tensione tra Vittorio Sgarbi e sua figlia Evelina, dopo che quest'ultima ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il critico d'arte, recentemente colpito da una grave forma di depressione che lo ha costretto a un lungo periodo di degenza in ospedale. La richiesta di Evelina Sgarbi. Secondo quanto riportato dall'avvocato di Evelina, Lorenzo Iacobbi, la decisione della figlia ha un unico scopo: "L'azione promossa da Evelina Sgarbi ha come unico ed esclusivo obiettivo quello di tutelare la salute ed il patrimonio del proprio genitore attraverso l'operato di un amministratore di sostegno esterno nominato dal tribunale; la grave e già nota sindrome depressiva che da tempo affligge il prof.
Lite Sgarbi-figlia Evelina, lei chiede nomina tutore: "Incapace di seguire suoi interessi", lui: "Falso, è esosa; la mantengo io e vuole di più"
La figlia di Vittorio Sgarbi chiede un amministratore di sostegno per il padre: "Non è più in grado di seguire i propri interessi" - Evelina Sgarbi, figlia del critico d'arte nonché ex sottosegretario alla Cultura Vittorio, ha presentato un'istanza per la nomina di un amministratore di sostegno poiché il padre "non sarebbe più in g ...
Tempesta su Sgarbi, la figlia chiede l'amministratore di sostegno: "Non è più in grado di badare a se stesso". Lui si oppone - Al Comune di Arpino intanto, dove Sgarbi è sindaco, l'opposizione chiede l'impedimento permanente: "Non si vede da un anno"