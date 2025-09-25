«È mal consigliata, vuole visibilità e ha una volontà di rivalsa, chissà cosa pensa di trovare facendo così. Ma io sono qui, sto meglio, e non sono preoccupato. Sono addolorato, questo sì», ha detto Vittorio Sgarbi a Repubblica, parlando della figlia Evelina, che ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il critico d’arte ed ex sottosegretario alla Cultura, in quanto «non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi». Vittorio Sgarbi (Imagoeconomica). Sgarbi: «Io incapace? Niente di più falso. Evelina è esosa». Com’è noto Sgarbi sta vivendo un periodo difficile per colpa della depressione: mesi fa è stato pure ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma e ad Arpino (Frosinone), città di cui è sindaco ma dove non si fa vedere da tempo, di fatto l’amministrazione è passata nelle mani del vice Massimo Sera. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sgarbi, la figlia Evelina chiede l’amministratore di sostegno: «Io incapace? Niente di più falso»