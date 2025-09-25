Sgarbi la figlia Evelina chiede l’amministratore di sostegno | Io incapace? Niente di più falso
«È mal consigliata, vuole visibilità e ha una volontà di rivalsa, chissà cosa pensa di trovare facendo così. Ma io sono qui, sto meglio, e non sono preoccupato. Sono addolorato, questo sì», ha detto Vittorio Sgarbi a Repubblica, parlando della figlia Evelina, che ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il critico d’arte ed ex sottosegretario alla Cultura, in quanto «non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi». Vittorio Sgarbi (Imagoeconomica). Sgarbi: «Io incapace? Niente di più falso. Evelina è esosa». Com’è noto Sgarbi sta vivendo un periodo difficile per colpa della depressione: mesi fa è stato pure ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma e ad Arpino (Frosinone), città di cui è sindaco ma dove non si fa vedere da tempo, di fatto l’amministrazione è passata nelle mani del vice Massimo Sera. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: sgarbi - figlia
Sgarbi ormai "incapace di gestire i propri affari". La figlia va in Tribunale per un amministratore di sostegno
La figlia chiede amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi
La figlia chiede un amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi
Sgarbi: “L’azione di mia figlia mi addolora, arriva dopo un brutto periodo. Sto bene e mi opporrò” - X Vai su X
Ellea Taylor, 33 anni, figlia del batterista dei Duran Duran Roger e della napoletana Giovanna Cantone, ha deciso di legare per sempre la sua storia d'amore alle pietre secolari del castello di Rocca Cilento. Un matrimonio, lunedì scorso, che profuma di radici - facebook.com Vai su Facebook
La figlia di Vittorio Sgarbi chiede un amministratore di sostegno per il padre: “Non è più in grado di seguire i propri interessi” - Evelina Sgarbi, figlia del critico d’arte nonché ex sottosegretario alla Cultura Vittorio, ha presentato un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno poiché il padre “non sarebbe più in g ... Lo riporta tpi.it
Vittorio Sgarbi in lite con la figlia Evelina, lei chiede il sostegno e lui si oppone: «Io incapace? No, vuole di più». La questione del patrimonio - Sono le parole di Vittorio Sgarbi, che si oppone alla richiesta della figlia Evelina di nominare un amministratore di sostegno per il ... Segnala leggo.it