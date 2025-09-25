Sfratti 2024 aumentano le sentenze | a Messina 190 provvedimenti perché il 90% non ce la fa a pagare

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato i dati relativi agli sfratti per l'anno 2024, rivelando un quadro preoccupante della situazione abitativa nel nostro Paese. Le cifre mostrano un aumento delle sentenze di sfratto emesse, mentre restano sostanzialmente stabili le esecuzioni con forza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

