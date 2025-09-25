Dopo l’ aggressione della titolare dell’azienda verso i dipendenti che manifestavano, ora arriva lo sfratto dallo fabbrica. Il sindacato Sudd Cobas denuncia che a Montemurlo, in provincia di Prato, il 24 settembre allo stabilimento dell’ Alba, impresa attiva nel settore della stireria e confezione tessile, è stato “portato a termine uno sfratto esecutivo per morosità”. La proprietà “aveva in segreto da mesi smesso di pagare i canoni di affitto, mentre apriva i due stabilimenti di via Lecce e via Pomeria. I titolari erano ovviamente a conoscenza da molto tempo dello sfratto eseguito ieri”, spiega il sindacato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sfrattata l’azienda di Montemurlo dove gli operai in sciopero erano stati picchiati