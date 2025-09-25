Sfera con Sfera la statua di Arnaldo Pomodoro davanti alla sede dell' Onu a New York

(Agenzia Vista) Usa, 25 settembre 2025 Ecco la “Sfera con Sfera” di Arnaldo Pomodoro davanti alla sede dell'Onu, a New York. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Sfera con Sfera", la statua di Arnaldo Pomodoro davanti alla sede dell'Onu a New York

