Severn respinta gli attivisti lasciano il porto ma il presidio continua | occupato un capannone fuori dal varco Zara VIDEO e FOTO

Una vittoria l’avevano già ottenuta: grazie a giorni di mobilitazion3 e all’occupazione del Molo Italia al Varco Valessini: i portuali, Usb, i collettivi studenteschi, Azione Livorno Antifascista e molte altre associazioni di attivisti erano riusciti a “impedire” l’attracco della nave americana. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

