Seul denuncia minaccia nucleare nordcoreana | Hanno 2mila kg di uranio arricchito al 90% e oltre Pyongyang non si ferma colloqui con Usa urgenti
Il ministro sudcoreano Chung Dong-young ha sollevato nuovamente il problema della corsa al nucleare da parte del regime di Kim Jong-un: "In questo momento le centrifughe per l'uranio in quattro aree del Nord sono in funzione. Urge uno stop, subito colloqui Washington-Pyongyang" "Le stime sugg. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
