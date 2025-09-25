Seul avverte | La Corea del Nord possiede 2.000 kg di uranio altamente arricchito

Roma, 25 settembre 2025 - La Corea del Sud lancia l'allarme: la Corea del Nord possiede fino a 2.000 kg di uranio altamente arricchito. Pyongyang negli ultimi anni ha accelerato gli sforzi per espandere "drasticamente" le sue capacità nucleari, ha sostenuto il ministro sudcoreano dell'Unificazione Chung Dong-young in una conferenza stampa. La rivelazione choc si basata sui dati pubblici di esperti, scrive l'agenzia Yonhap. epa12366312 A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows North Korean leader Kim Jong Un arriving to attend a national flag-raising and oath-taking ceremony at the Mansudae Assembly Hall to mark the 77th anniversary of the country Secondo Chung: "E' urgente fermarlo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

