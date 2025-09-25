Settimana Salute Mentale Un corteo per tutta la città

In occasione della ventesima edizione della Settimana della Salute Mentale, promossa dall’Ausl, oggi la Cooperativa Centro Sociale Papa Giovanni XXIII sarà protagonista di un’iniziativa che vuole parlare all’intera città. Dalle 15, con partenza da piazza Fontanesi, si terrà un corteo guidato da Marco Cavallo, la celebre scultura azzurra simbolo della riforma Basaglia: il suo passaggio per le vie di Reggio rappresenterà la forza di una comunità che non accetta lo stigma e che crede nel diritto universale alla cura. "Da oltre quarant’anni – sottolinea la direttrice sanitaria Cristina Mascolo –, siamo al fianco delle persone che vivono situazioni di fragilità, dalle dipendenze alle sofferenze psichiche, con l’obiettivo di restituire dignità, ascolto e speranza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

