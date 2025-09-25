Settimana mondiale dell’allattamento materno flash mob in piazza dei Sogni

Riminitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Priorità allattamento. Creare reti sostenibili”. Questo il tema scelto per l’edizione 2025 della Settimana Mondiale per l’allattamento materno (1-7 ottobre) che torna in Romagna, con una serie di iniziative organizzate, già dal 27 settembre, da Ausl Romagna con il contributo di gruppi di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: settimana - mondiale

A Edimburgo per la tradizionale settimana di Holyrood, re Carlo III ha incontrato esperti e distillerie a Campbelltown, la capitale mondiale del whisky

Continassa Juve: bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, manca una settimana al rientro

Continassa Juve: bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, manca una settimana al rientro

settimana mondiale dell8217allattamento maternoAusl Romagna, al via la settimana mondiale dell’allattamento al seno - Questo il tema scelto per l’edizione 2025 della Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno (1 – 7 ... Come scrive chiamamicitta.it

settimana mondiale dell8217allattamento maternoSettimana Mondiale per l’allattamento al seno, gli incontri sul territorio cuneese - La Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno – SAM2025, prevista dal 1 al 7 ottobre e promossa in Italia dal Movimento Allattamento Materno Italiano. Segnala cuneodice.it

Cerca Video su questo argomento: Settimana Mondiale Dell8217allattamento Materno