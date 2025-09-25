Settimana europea dello sport a Viterbo | la conferenza stampa IN DIRETTA da Roma

In diretta dalla sala Esperienza Europa - David Sassoli a Roma, la conferenza stampa di presentazione della Settimana europea dello sport a Viterbo. Intervengono la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, il ministro Andrea Abodi, il direttore di EPLO Italia Carlo Corazza, il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

