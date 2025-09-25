Tempo di lettura: 2 minuti Saranno il jazz di Sarah Jane Morris e dei Solis String Quartet, il teatro d’autore di Emma Dante e la musica popolare dei Taranterrae ad aprire, questa sera, il 53° Settembre al Borgo – “Meraviglia!” sotto la direzione artistica di Massimiliano Gallo. GLI SPETTACOLI DI OGGI Con “Forever Young – il Club dei 27” (alle 19.30 presso la Cattedrale di Casertavecchia), la jazzista britannica (classe 1959) esplora le melodie del “Club dei 27”, un manipolo di artisti, grandi e maledetti (Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Jim Morrison, Janis Joplin, Amy Winehouse, Brian Jones ed altri) che la morte ha strappato al successo alla soglia dei ventisette anni salvo restituirgli, quasi come risarcimento, gloria immortale, a due passi dalla leggenda. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Settembre al Borgo, al via la nuova edizione festival diretta da Massimiliano Gallo