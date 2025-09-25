Settembre a stelle e strisce Boom di americani in città | più 15% rispetto al 2024
Lucca, 25 settembre 2025 – Un Settembre Lucchese decisamente a stelle e strisce. Gli americani “quotano“ senza se e senza ma la nostra città, nel mese dove la tradizione è protagonista e in cui il meteo è decisamente meno ostico. Da Oltreoceano si impenna l’indice di gradimento di Lucca e soprattutto crescono le presenze dei turisti che forse più di altri da sempre ci amano e che più sono disposti a investire in una bella vacanza tutta lucchese. Non più tappa “secondaria“ in scia ad altre bellissime, ma meta dove andare e rimanere anche una settimana o più. “L’affluenza dagli Stati Uniti è un fatto che gli operatori stanno toccando con mano in questi giorni – dichiara l’assessore al turismo Remo Santini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Settembre a stelle e strisce. Boom di americani in città: più 15% rispetto al 2024