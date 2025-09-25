Settembre a stelle e strisce Boom di americani in città | più 15% rispetto al 2024

Lanazione.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucca, 25 settembre 2025 – Un Settembre Lucchese decisamente a stelle e strisce. Gli americani “quotano“ senza se e senza ma la nostra città, nel mese dove la tradizione è protagonista e in cui il meteo è decisamente meno ostico. Da Oltreoceano si impenna l’indice di gradimento di Lucca e soprattutto crescono le presenze dei turisti che forse più di altri da sempre ci amano e che più sono disposti a investire in una bella vacanza tutta lucchese. Non più tappa “secondaria“ in scia ad altre bellissime, ma meta dove andare e rimanere anche una settimana o più. “L’affluenza dagli Stati Uniti è un fatto che gli operatori stanno toccando con mano in questi giorni – dichiara l’assessore al turismo Remo Santini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

settembre a stelle e strisce boom di americani in citt224 pi249 15 rispetto al 2024

© Lanazione.it - Settembre a stelle e strisce. Boom di americani in città: più 15% rispetto al 2024

In questa notizia si parla di: settembre - stelle

Il mandato di Conte in scadenza: a settembre si vota per la conferma alla guida dei 5 Stelle

Libri scolastici, la spesa per le famiglie schizza alle stelle: ecco cifre, cause e sorprese dietro la nuova “tassa” di settembre tra nuove edizioni, flop del digitale e scarsa riutilizzabilità

Il 1 settembre Venere bacia le stelle del Presepe: quando e dove si vede il fenomeno dall’Italia

Settembre a stelle e strisce. Boom di americani in città: più 15% rispetto al 2024; Boom in libreria: dal 10 settembre torna Annalisa Mirizzi con Midnight Seduction, il romanzo da oltre 500.000 visualizzazioni; Dove spendono di più i turisti: Forte dei Marmi seconda soltanto a Capri. Il valore dello scontrino-medio.

Cerca Video su questo argomento: Settembre Stelle Strisce Boom