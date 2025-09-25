Sette volte 7 | cosa c’è dietro le parole di Trump un numero non casuale
Il sette, le sette guerre indicate da Trump che, ipse dixit, ha fatto terminare, non è un numero a caso, insieme al numero 3, è un numero importantissimo nella Bibbia. I 7 giorni della creazione, i 7 candelabri, le 7 coppe, i 7 sigilli, i 7 doni dello Spirito Santo, è un numero che rappresenta la perfezione, l’intervento divino dei piani di Dio. Non lo ha detto a caso perché la comunicazione è tutto nel mondo trumpiano, di base evangelico, come evangeliche erano in parte le tesi del nuovo martire cristiano Charlie Kirk. Lo Spirito Santo del 7, nella sua pluralità da Vecchio testamento, è antipapista, contrario all’1, come lo sono gli ebrei, che non hanno mai avuto un vicario di Dio, Trinità numero 3, in terra, e questo li rende liberi nell’interpretazione della Bibbia, e ne consente libertà di azione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
