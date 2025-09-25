sethu presenta il nuovo singolo astrologia scritto con il fratello gemello jiz

Sethu torna con il singolo Astrologia, scritto insieme al suo inseparabile fratello gemello Jiz. Esce venerdì 26 settembre il nuovo singolo di Sethu dal titolo astrologia (Carosello Records), nato in un momento semplice e autentico: una notte insonne, una chitarra, due fratelli. È proprio da questa quotidianità condivisa che prende forma il brano, scritto da Sethu insieme al suo inseparabile fratello gemello Jiz, figura centrale nel suo percorso artistico, che conferma, ancora una volta, quanto sia fondamentale per Sethu condividere il processo creativo con il fratello. Con astrologia Sethu racconta un sogno che si mescola alla realtà: un susseguirsi di immagini e sensazioni ispirato tanto dalla propria quotidianità quanto da quella degli altri. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

